Podcasts : "Voyagez confiné" à Seattle !

A travers ce podcast, Barbara Boltoukhine, représentante de l'office de tourisme de Seattle en France, présente la ville américaine et ses nombreux points forts.et à la nature omniprésente avec de nombreuses escapades possibles dans les environs.Mais Seattle est surtout connue pour, qu'on voit régulièrement au cinéma et dans la célèbre série américaine Grey's Anatomy.Plusieurs musées, parmi lesquels le MoPop, le musée interactif de le Pop culture, mais aussi son marché historique, le Pike Place Market, en font une ville à la vitalité culturelle importante.C'est aussi une pépinière économique où se trouvent les sièges de plusieurs grandes entreprises américaines notamment celui d'Amazon dont les édifices ont un design remarquable.Mais on ne vous en dit pas plus...Ecoutez ce podcast sur SEATTLE pour tout comprendre de cette destination !A noter : les épisodes de la série "Voyagez confiné" sontnotamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...