Points d'intérêt : Around.Us veut se rapprocher des pros du tourisme 🔑

Nous voulons créer une communauté active autour de l'application, où les utilisateurs peuvent partager leurs propres points d'intérêt et expériences

"encore plus authentique"

Nous souhaitons proposer nos services aux offices de tourisme, en leur permettant de générer des QR codes pour des itinéraires personnalisés

"il y a un vif intérêt pour Around Us. Les offices du tourisme voient en nous un outil simple et immersif qui peut les aider à proposer des itinéraires hors des sentiers battus

L'application est, mais les ambitions à court et moyen terme sont élevées. "" explique S. Renard.Cette approche participative vise àet à rendre l'expérience utilisateurDe plus, Stéphane Renard évoque une stratégie deen phase avec l'esprit de l'application. "" précise-t-il.Ce modèle pourrait également inclure des, offrant ainsi une commission pour chaque réservation effectuée via l'application." souligne-t-il.