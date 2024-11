Ponant lève le voile sur ses itinéraires en Islande

Autre itinéraire, une semaine à bord du Bellot ou de l’Austral, « Mosaïque Islandaise » (7 nuits, 8 jours, départ en juin et juillet 2026 ) avec escales dans différentes régions de l'Islande. Il sera aussi pratiqué cette année-là en juillet et en août par le Lapeyrouse et le Bellot (mai 2026) à l’occasion d’une croisière Radio Classique. Une semaine sans supplément single.



Ajoutons, aussi, la croisière hybride, « Îles du Nord avec Chopin », toujours avec Radio Classique , à bord du Champlain, en mai 2025, au départ de Glasgow, en Ecosse, à destination de l’Islande. Il passe par l’Irlande du Nord avec une escale Belfast et les îles Féroé, un archipel de 18 îles.



Enfin à bord du Lyrial, depuis le Spitzberg, direction Reykjavik pour une croisière de 14 jours/13 nuits, « Le Grand Nord Sauvage », avec un départ le 1er août 2026. Un itinéraire placé sous le signe de l’expédition avec des excursions en zodiac . L'occasion de citer ce proverbe inuit que les passagers doivent avoir à l’esprit avant d'embarquer, « seul le temps et la glace sont maîtres ».