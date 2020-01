Port de Marseille Fos : J.-F. Suhas élu président du conseil de développement

Jean-François Suhas est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime.



Il est pilote du port de Marseille Fos depuis 20 ans. Membre élu de la CCI Marseille Provence, Jean-François Suhas est président du Club de la Croisière Marseille Provence depuis 2015.



Il est élu président du conseil de développement du port de Marseille Fos en janvier 2020.



"C'est un honneur de succéder à Marc Reverchon à la présidence du conseil de développement du port de Marseille Fos. C'est aussi un grand défi dans ces temps mouvementés terriblement pénalisants pour notre place portuaire et notre économie. Le port de Marseille Fos génère plus de 41 000 emplois sur notre territoire. Il est un moteur essentiel au développement économique local.



Mon ambition en tant que président est évidemment de développer les activités du Port mais plus encore de répondre aux enjeux environnementaux, sociétaux et sociaux et réussir les transitions indispensables" déclare Jean-François Suhas, président du Conseil de développement du port de Marseille Fos.