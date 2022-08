Pour le SNPL, la sécurité des vols est "la priorité absolue des pilotes d’Air France"

Suite à la parution de ce rapport et à l'effet médiatique qui en résulte, le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL), rappelle pour sa part dans un communiqué, que " la sécurité des vols et le respect des procédures sont au cœur de l’exercice du métier des pilotes de ligne d’Air France.



Cette priorité ne souffre d’aucune exception et est appliquée quotidiennement par les pilotes. Nous la devons à nos passagers ainsi qu’à nos propres familles ".



" Le professionnalisme et le respect des procédures sont au cœur de l’exercice du métier des pilotes de ligne d’Air France, la remontée spontanée d’événements permet d’améliorer en permanence notre sécurité et est une des meilleures au monde.



Que la forte médiatisation, souvent partielle, dont fait régulièrement l’objet notre compagnie sur tous les sujets, ne vienne pas freiner cet outil essentiel ", a ajouté Guillaume Gestas, président du SNPL Air France Transavia.