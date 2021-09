Pourquoi eDreams ODIGEO et easyjet ont-ils signé un accord ?

" Nous voulons offrir aux voyageurs des moyens encore plus abordables d'accéder à un large choix de destinations, tout en continuant à renforcer notre position de leader sur le marché européen par le biais de vols avec l'un des plus grands transporteurs du continent.



Il s’agit d’une nouvelle amélioration de notre plateforme de contenu de vol, qui offre aux voyageurs un choix sans précédent de plus de 9 milliards d’itinéraires aux prix les plus compétitifs, " explique Pablo Caspers, Chief Air Supply Officer chez eDreams ODIGEO.