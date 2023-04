Pratiques anticoncurrentielles : Renfe au cœur d'une enquête de la Commission européenne

Renfe propose actuellement son contenu et ses données en temps réel sur ses propres sites web et applications, mais il se peut qu'elle ait refusé de donner directement accès à ces informations aux plateformes de billetterie tierces.



Or ces dernières affichent les offres de différents transporteurs ferroviaires et fournissent aux clients des services de recherche, de comparaison, de réservation et de paiement en ligne. Elles doivent avoir accès à l'intégralité du contenu et des données en temps réel de Renfe pour adapter leurs offres aux besoins des clients

La Commission craint que le refus allégué de Renfe de fournir ce contenu et ces données en temps réel puisse empêcher les plateformes de concurrencer les propres canaux numériques directs de Renfe au détriment des consommateurs.

La Commission européenne craint quel'opérateur ferroviaire historique espagnol, détenu par l'État, ait pu, de ses remises et de ses spécificités, mais aussi des données en temps réel (avant, pendant et après le trajet) relatives à ses services de transport ferroviaire de voyageurs.Elle vient donc d'ouvrir une enquête au sujet d', afin de déterminer si Renfe a pu abuser de sa position dominante sur le marché espagnol du transport ferroviaire de voyageurs., souligne la Commission européenne dans un communiqué.