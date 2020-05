Protourisme : perte de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le tourisme

- Près de 3 milliards d’€ pour le secteur des agences de voyages et des tour-opérateurs,



- Près de 3 milliards d’€ pour le secteur de l’évènementiel, des congrès, des rencontres professionnelles,



- Plus de 1 milliard d’€ pour le secteur des sites de visite, des prestataires d’activités…



- Près de 1 milliard d’€ pour le secteur des parcs de loisirs dont les parcs à thème.



« Les différentes aides de l’Etat (dont les aides en trésorerie au travers du PGE à hauteur de 7 milliards d’€ que les entreprises devront rembourser et le chômage partiel qui concerne près de 90 % des salariés du secteur) ne suffiront pas à sauver l’ensemble de la filière sans une reprise rapide de leur activité permettant des conditions d’exploitation viables.



Les règles de distanciation sociale et les contraintes des protocoles sanitaires vont restreindre la capacité d’accueil et risquent, si elles s’avéraient trop contraignantes, d’accroître les pertes déjà considérables. Suivant les acteurs et le niveau de contraintes, le chiffre d’affaires devrait être amputé de 10 % à 60 %, ce qui rendrait l’exploitation non viable pour les plus pénalisés », souligne Didier ARINO Directeur Général du cabinet Protourisme.