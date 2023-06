Qatar Airways dit adieu à la première classe

Le groupe a exprimé son objectif de, afin de promouvoir la qualité des services proposés en classe affaires.Comme l’a souligné Akbar Al Baker, président directeur général du groupe : “Pourquoi investir dans une sous-classe d'un avion qui offre déjà toutes les commodités de la première classe ?” (source : Bloomberg ).Le PDG affirme que laoffraitaux passagers aériens, et que l’investissement dans les sièges les plus luxueux de la première classe n’était pas justifié par rapport au retour sur investissement observé.La compagnie, plusieurs fois décorée du, a donc décidé de ne plus proposer de première classe dans ses futurs avions, les, et de ne conserver que la classe affaires et la classe économique.Cette décision n’est pas sans risque stratégique, puisqu'elle s’affiche en opposition non seulement avec l’qu’a développé Qatar Airways dans le monde entier, mais également avec la stratégie mise en place par ses concurrents comme Lufthansa ou encore Air France qui ont décidé de doubler leur offre haut de gamme.