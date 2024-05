Qualité de vie au travail : faut-il s’attendre à une vague de démissions post-JO ? 🔑

Quand on a réalisé ce baromètre, on a envoyé un courrier au gouvernement pour lui dire que la qualité de vie au travail était bénéfique pour l'économie française et pour la santé des Français. L'État a un intérêt à donner les moyens et à inciter les organisations à travailler sur ces logiques de qualité de vie au travail.



Dans les préconisations qu'on a faites, il y en a deux qui sont intéressantes pour le secteur. La première, c'est d'être incitatif et pas coercitif.



Il ne faut pas dire "je vais vous rajouter une obligation", ça ne sert à rien. En revanche, dire, comme on le fait par exemple sur l'écologie : on va vous aider, on va défiscaliser une partie des actions que vous allez mettre en place en matière de transition écologique.



Le deuxième facteur est de donner un outil pour recueillir la parole et évaluer la situation. Le modèle existe, mais il n'est pas disponible. Donc, on a préconisé à l'État de donner l'outil gratuitement aux acteurs pour évaluer le vécu de qualité de vie au travail, donner les clés à l'organisation pour agir.

Ça dépendra de la manière dont les JO ont été gérés. Il ne faut pas que les JO soient un traumatisme bis, sinon tout ce qui aura été fait entre le covid et aujourd'hui n'aura servi à rien.

*Échantillon de 3 002 salariés, constituant un échantillon représentatif des salariés des secteurs privé et public âgés de 18 ans et plus, en France. Interrogé du 23 au 29 novembre 2023 par Internet sur système CAWI (Computer assisted web interviews) sur l'Access Panel online d'Ipsos. Méthode des quotas : Sexe croisé par l'âge, profession, région et catégorie d'agglomération de la personne interrogée