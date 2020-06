Quel avenir pour le transport aérien : deux scénarios extrêmes pour les compagnies

Le besoin de se déplacer est puissant. C’est la liberté à laquelle chacun est attaché. Au lieu d’être un luxe, le déplacement en avion est une nécessité. Les entreprises le comprennent très bien.



Les vidéo conférences sont certes intéressantes mais pas suffisantes pour conclure les affaires et il est urgent de faire repartir la machine économique.



Alors les voyages d’affaires repartent très vite. Dans le même temps, les grands organismes qui gèrent le transport aérien : l’OACI, IATA, l’ACI, l’OMS se mettent rapidement d’accord pour organiser sur le plan mondial les conditions sanitaires obligatoires en attendant un vaccin qui devrait être mis sur le marché avant la fin de l’année.



Les avions sont disponibles et il est probable que les constructeurs les mettront sur le marché à des prix avantageux.



Les pilotes et les personnels navigants effrayés de se retrouver sans emploi, donneront à leurs directions des gages de modération. Enfin les compagnies aériennes retrouvent le bon sens quant à leurs relations avec les agents de voyages.



Elles donnent un coup d’arrêt à la folie de création tarifaire par leurs services de « yield management », et elles reviennent à un système de commissionnement pour les agents de voyages tout au moins pour les tarifs les plus élevés. C’est ainsi, que même si la demande baisse, le chiffre d’affaires est maintenu par l’amélioration du prix moyen des billets.



Et, cerise sur le gâteau, les instances dirigeantes de IATA acceptent finalement la création d’un fonds destiné à sécuriser l’argent des clients qui n’ont pas encore consommé leurs vols.



Ainsi une confiance mutuelle est retrouvée et la machine peut repartir d’autant plus rapidement que les passagers ont été frustrés pendant de trop longs mois.



La vérité se trouvera probablement entre les deux. Les gouvernements ont une énorme responsabilité : celle d’ouvrir leurs frontières et de ne pas faire peser sur le secteur d’activité le plus créateur de richesse, des contraintes administratives et des ajouts de taxes dont ils sont coutumiers.



Mais les transporteurs ont aussi leur part de responsabilité. Il leur faudra revenir au bon sens. Laisser aux transporteurs « Low Costs » la clientèle d’entrée de gamme et arrêter la course folle aux prix d’appel.



Allez, je vote pour l’optimisme.