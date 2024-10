Qui veut la peau d’Atout France ? 🔑

Et c’est là que j’avoue avoir du mail à comprendre les propositions du Président de la Confédération des Acteurs du Tourisme qui dans le même article d’Hospitaly On (cf. infra), se livre à un véritable dépeçage en règle d’Atout France en proposant de refourguer l’ingénierie à l’ANCT, et l’observation à la DGE.



Mais c’est surtout cette phrase qui m’interroge le plus, quand le Président à propos du projet de fusion avec Buisness France dit « Nous interprétons cette annonce comme une demande de réinterroger toutes les compétences et actions d’Atout France pour faire différemment demain et que ce soit plus efficace et optimisé ».



On peut toujours faire différemment et faire mieux, mais en quoi Atout France aurait failli ces dernières années pour tenir ses propos ? Faut-il rappeler qu’Atout France est un Groupement d’Intérêt Économique, et qu’au regard de son statut, il serait bien de laisser la parole aux membres de ce GIE, s’il s’agit d’évaluer l’action d’Atout France ou de faire des propositions (aux cotés de l’État) pour améliorer ce qui doit l’être.



Donc laissons les membres du GIE, ceux qui cofinancent les actions mises en œuvre d’Atout France et bien sûr aux administrateurs de partager leur point de vue, plutôt que de parler à leur place.



On ne peut pas se réjouir de la référence à l’économie touristique dans l’intitulé d’un ministère, et proposer de dépecer la structure qui coordonne l’écosystème du tourisme national.

Comment imaginer faire progresser l’économie tourisme, en dispersant les compétences à plein de structures différentes ? Peut-on sérieusement déconnecter une stratégie de la demande, de la stratégie de l’offre. Comment sérieusement observer et analyser l’économie touristique, en proposant de casser FTO qui a été construit sur les bases de partenariats entre les fédérations d’hébergement, les territoires, et Atout France ?



J’ai toujours travaillé dans le tourisme, et je suis encore étonné du nombre de structures, fédérations, associations qui cohabitent les unes à côtés des autres, qui plutôt que de se regrouper, signent des conventions de partenariats.



Je l’ai déjà écrit, mais l’économie du tourisme c’est au bas mot une dizaine de conventions collectives différentes. Plutôt que de tirer sur Atout France, il y a un vrai travail à engager sur ce sujet de l’uniformisation du cadre de travail du secteur du tourisme.