Quid de l’état et des défis du transport aérien français ? 🔑

La FNAM souligne aussi que 2023 aura vu le secteur aérien remettre au gouvernement, au titre de l’article 301 de la Loi Climat et Résilience, une feuille de route française de décarbonation du secteur aérien permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050.



Selon la fédération, les objectifs de décarbonation du secteur aérien sont atteints dans cette feuille de route par le renouvellement des flottes avec des avions plus sobres en carburant, l’optimisation des opérations aériennes au sol et en vol, l’incorporation massive de carburants d’aviation durables (CAD), et l’introduction d’avions de nouvelles technologies (électrique, hydrogène).



Mais outre le renouvellement des flottes, la décarbonation coûte cher, le secteur doit pouvoir disposer de ses ressources propres et ne voit pas du tout d’un bon œil la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance (TILD) entrée en vigueur le 1er janvier 2024.



L’imposition de cette nouvelle taxe, en renchérissant le coût d’utilisation des principaux aéroports français à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros sur la période 2024-2027, porte un coup supplémentaire à l’attractivité de la France et à la compétitivité des compagnies aériennes basées sur le territoire national par rapport à certaines compagnies low cost étrangères fréquentant peu ces aéroports.



La FNAM rappelle que le pavillon français perd chaque année, dans la concurrence internationale, un point de part de marché au profit d’opérateurs bénéficiant d’un environnement réglementaire et fiscal plus favorable dans leurs pays d’origine.



La part de marché du pavillon français était ainsi de 39% en 2023 (trafic passagers) tandis que la capacité offerte sur les liaisons intra-européennes n’est plus que de 25%.



D’où cet appel au rétablissement d’un cadre fiscal stable permettant aux compagnies aériennes basées en France de concrétiser leur décarbonation.