Paris Orly, CDG : 16 000 ou... 4 000 vols annulés début 2024 ? 🔑

L'hiver prochain s'annonce moins compliqué que prévu dans le ciel parisien

L'année 2024 n'est pas encore là que la saison touristique s'annonce d'ores et déjà chaotique. Les voyageurs et les professionnels du tourisme vont devoir anticiper des annulations de vols à la pelle et sans doute de dernière minute. L'impact devrait se situer entre 4 000 et 6 000 vols annulés et non les 16 000 annoncés dans d'autres médias. Pourquoi cette révision ? Voici les explications.

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 13 Novembre 2023

