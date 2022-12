RIU ouvre un 5e hôtel à Cancun

RIU Hotels & Resorts inaugure le Riu Palace Kukulkan : un établissement 5 étoiles de 428 chambres situé en bord de plage à Cancún.Ce nouvel hôtel propose le service Tout compris 24 h et entre dans la catégorie des Adults Only. La chaîne compte Mexique un total de 22 hôtels.Parmi les particularités de ce nouvel hôtel, les clients peuvent réserver des chambres Elite Club by RIU qui permet de profiter d’un check-in indépendant et personnalisé, d’un late check-out, d’un cadeau de bienvenue, de produits d’aromathérapie et d’un distributeur d’alcools haut de gamme dans leur chambre.En outre, ce nouveau concept prévoit un accueil privilégié, ainsi que d'autres attentions.