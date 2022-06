Rebondir : Lisela offre une nouvelle opportunité à la 4e génération Kunegel 🔑

L’ouverture des frontières internationales nous met en contact avec des clients plus lointains qui veulent des propositions plus haut de gamme. Je prends exemple de ce groupe de Philippins autour d’une Chef célèbre dans son pays qui veut s’offrir un parcours gastronomique entre les étoilés du Grand Est

pépites

Si les week-ends de Lisela ont été un formidable produit d’appel pour lancer la marque et l’activité, Mylène et son équipe s’attachent désormais à travailler des offres plus complexes, toujours dans le même esprit de découverte.».L’avenir du réceptif est davantage tourné vers le qualitatif autour des «» que seules l’expérience et la réputation peuvent en permettre l’accès.C’est là toute la force d’un ancrage et d’une crédibilité construite en 4 générations.Comme le disait Winston Churchill, il ne faut jamais gâcher l’opportunité d’une bonne crise. Avec la création de Lisela, la famille Kunegel en fait la démonstration vivante et Mylène a trouvé sa place, légitimant son travail au-delà d’une simple succession.D’ailleurs, le chemin n’est pas sans embûches ni virages à prendre. Mylène Vrtikapa garde son attachement à la culture asiatique et réalise tout le travail qui reste à faire pour développerSi l’Alsace est un carrefour, elle n’est pas non plus à l’écart des problèmes vécus ailleurs comme le recrutement du personnel, la disponibilité des autocars avec leur chauffeur, et surtout celle des guides qui parlent une autre langue que l’allemand ou l’anglais. Bref il y a du pain sur la planche et du kouglof à enfourner.