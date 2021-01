Reconfinera, reconfinera pas ? Les vacances de février ont du plomb dans la tire-d'aile...

Ne parlons pas des motifs “impérieux” qui pleuvent (c'est quoi un motif impérieux, exactement ?) et quelques autres bricoles dans l’arsenal à disposition des préfets notamment, qui réduisent quasiment à néant les possibilités de déplacement des Français.



Bien entendu, cette stratégie de démotivation porte ses fruits.



A tel point que même partir en France ne rimera bientôt plus qu’avec Hexagone. Les DOM-TOM, qui ont bénéficié des envies d’ailleurs des candidats au voyage en fin d’année, sont les premières victimes du rétropédalage du gouvernement.



Et particulièrement dans la perspective des vacances de février, avec des Français épuisés par le contexte sanitaire et avides de soleil et de plages de sable blanc.



Alors que va-t'il se passer ? Pourront-ils assouvir leur fringale d’évasion ? Rien n’est moins sûr car la situation sanitaire reste préoccupante et le variant anglais, cet immigré qui a allègrement franchi nos frontières, s’en donne à cœur joie.



Et non seulement il est plus contagieux mais il serait aussi plus létal de 30%, nous révèle le sémillant Boris Johnson, de son Outre-Manche natale.