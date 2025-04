Relais & Châteaux lance sa plateforme carrière

propose à ses membres un, dont plusieurs sont liés aux ressources humaines. Le siège organise régulièrement des formations couvrant différents domaines de la gestion hôtelière : vente, distribution, communication, développement durable ou encore management. Ces sessions permettent aux professionnels d’actualiser leurs compétences et de s’adapter aux exigences du secteur.Desont été créés en 2018 afin de fédérer les responsables des ressources humaines des établissements membres. Ces rencontres, organisées en ligne ou en présentiel, permettent d’échanger sur les pratiques de recrutement, la rétention des talents, l’intégration des nouveaux employés ou les évolutions réglementaires. Des intervenants extérieurs y présentent également les tendances actuelles du marché de l’emploi.Dans le cadre de sa stratégie d’attractivité,. Des membres venus deont récemment rencontré des étudiants de sept établissements de renom en Suisse, dont l’EHL Hospitality Business School et Les Roches International School of Hotel Management.Pourde Relais & Châteaux , « i[notre secteur en France recherche activement de nouveaux candidats. [...] Rejoindre Relais & Châteaux, c'est avoir les mêmes standards pour construire son parcours professionnel]i. »L’association mise ainsi sur un réseau d’expertise, de mobilité et de formation continue pour