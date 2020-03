Reports, remboursements, crédits… la bombe à retardement de la reprise ?

L’ordonnance promise par Bercy peine à montrer le bout du nez et pour cause : entre associations de consommateurs et syndicats professionnels c’est une combat pour la survie qui est en train de se jouer.



Une lutte au couteau impitoyable, difficile à arbitrer, car les demandes respectives sont légitimes :



1) des consommateurs à qui on refuse le remboursement prévu par le Code du tourisme et on propose un report jugé un peu short time. Mais un délai plus long changerait-t-il vraiment la donne ?



2) des professionnels au bord de l’asphyxie pour qui une injonction de remboursement équivaudrait à se tirer une balle dans la tête



Un véritable casse-tête chinois pour Bercy qui ne veut pas se mettre à dos 60 Millions, UFC-Que Choisir et quelques autres dizaines d’associations… Mais qui ne peut pas se permettre non plus le luxe de rayer de la carte les 35 000 emplois que représente le tourisme outgoing dans l’Hexagone.



Cornélien, n’est-il pas ?



Voilà qui explique probablement que le texte prévu initialement pour le milieu de la semaine dernière traîne des pieds. Possiblement le délai nécessaire pour entendre complètement les plaidoyers des deux parties.



Il est vrai que Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des finances, joue gros. Le danger de défaillance de l’ensemble de la filière tourisme, n’est pas mince dans le contexte actuel.