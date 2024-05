Retour sur l’assemblée générale du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur le 8 mai à Marseille Le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est réuni à Marseille avec ses partenaires pour son assemblée générale annuelle.

Pendant que la flamme olympique entrait dans le port de Marseille à bord du Belem, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé son assemblée générale annuelle. Retour sur cette journée extraordinaire, avec son président François de Canson.



Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour sa confiance. Je suis très heureux et honoré. Avec toute l’équipe du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et sous l’impulsion du Président de la Région Renaud Muselier, nous poursuivrons le travail engagé. Nous porterons les valeurs d’un tourisme respectueux de l’environnement et des habitants. »

François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur.





CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur : François de Canson réélu Président



A propos du Comité Régional de Tourisme



Le Comité Régional de Tourisme assure une démarche de promotion et de communication à destination des clients internationaux et français afin de soutenir une économie touristique et durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en lien avec ses professionnels du tourisme. Rendre visibles nos destinations à l'international, promouvoir des destinations compétitives et créer du lien avec nos clients, sont les 3 objectifs qui orientent l'action du CRT, tant en direction du grand public, des organisateurs de voyages que des médias. La stratégie développée autour des 3 marques Monde Provence, Alpes et Côte d'Azur, constitue la pierre angulaire des dispositifs marketing mis en œuvre par le CRT depuis plusieurs années.

