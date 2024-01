Roadshow : Ponant s’apprête à reprendre la route

Ponant compte dans sa flotte 13 navires dont le voilier le Ponant qui a été entière rénové, le Paul Gauguin, spécialiste de la Polynésie, et Le Commandant Charcot, navire français de haute exploration polaire.



Il dispose également de 6 navires de la classe Explorers qui sont dotés de 92 cabines et suites et de 4 sisterships : des yachts dotés de 122 à 132 cabines et suites.