Royal Air Maroc lancera une ligne Casablanca - Tel Aviv dès mars

Après deux reports, c'est finalement à partir du 13 mars 2022, que Royal Air Maroc inaugurera la ligne entre Casablanca au Maroc et Tel Aviv en Israël.



Les vols sont programmés au départ de Casablanca mardi, mercredi, jeudi et dimanche à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel-Aviv à 06h15 (heure locale).



Les vols au départ de Tel Aviv sont programmés lundi, mercredi, jeudi et vendredi avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc).