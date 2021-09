Royaume-Uni : un changement majeur pour les voyageurs dès le 1er octobre 2021

Seuls les résidents bénéficiaires de l’Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, éligibles au (pre)settled status, pourront continuer à utiliser une carte d’identité jusqu’en 2025.Des différences peuvent subsister entre les différents pays, il convient de se tenir informé des décisions prises par l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.Dans le même temps, les dispositions prises pour se prémunir de l'importation de cas de coronavirus restent en vigueur.La France est actuellement listée dans les destinations "ambre", donc les voyageurs avec un schéma vaccinal complet se rendant en Angleterre n’auront plus à s’isoler à leur arrivée, ni à effectuer un test au 8ème jour.De plus, la réalisation d’un test PCR au deuxième jour après l’arrivée sur le territoire britannique est obligatoire, selon le journal Libération, le coût varie entre 77 et 236 euros.