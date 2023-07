Ryanair : une croissance plus lente que prévue en 2024

La demande du premier semestre est robuste et les tarifs restent supérieurs à ceux de l'année dernière alors que nous entrons dans la période de pointe S.23, bien que cette tendance semble plus faible au deuxième trimestre qu'elle ne l'était au premier,

Nous sommes conscients que les consommateurs pourraient avoir besoin d'une certaine stimulation tarifaire pour remplir notre capacité de siège supérieure de 25% cet hiver (par rapport à l'avant-Covid) après des mois de hausse des taux hypothécaires et de l'inflation des prix à la consommation.



Nous restons prudemment optimistes,

" explique le communiqué.En plus, d'un ralentissement de la croissance du trafic, Ryanair devrait connaitre aussi une stagnation des tarifs.Pour la suite de l'année, la direction n'anticipe pas vraiment de tendance, alors que les résultats sont conditionnés aux activités des mois d'août et septembre.Une chose est sûre, après la frénésie du revenge travel, le secteur doit s'attendre à un retour à la normale. Les fêtes de fin d'année de l'année 2022 avaient étaient exceptionnelles, un an plus tard, il sera indispensable de faire des promotions pour remplir les avions." estime la compagnie.Pour rappel, Ryanair souhaite attendre le cap des 300 millions de passagers annuels d'ici 2034.