Samia Benslimane : "Nous pourrions connaître une année historique..." 🔑

Nous essayons de bien faire notre job, en restant bons sur notre cœur de métier.



Nous n'aimons pas nous éparpiller. Nous travaillons pour créer des alliances car, selon nous, cette stratégie a du sens. Nous cherchons à être plus forts avec nos fournisseurs et partenaires.



Nous misons beaucoup sur les groupes avec le recrutement de Faiza Naoum (ex-Héliades) et Ange Derment (ex-TUI). Les groupes doivent permettre de consolider et augmenter notre offre de charters, ainsi que nos capacités.



Aujourd'hui, tout le monde est en mesure de réserver un vol régulier. Par contre, mettre en place des "baladeurs", un peu comme les autocaristes, c'est un réel besoin auquel nous répondons.

C'est un savoir-faire qui se perd.



J'ai l'impression que nous confondons le métier d'assembleur et celui de tour-opérateur. Autant tout le monde est capable d'exercer le premier, autant le second est plus complexe.

Nous avons contenu l'augmentation du terrestre, tout en proposant des capacités importantes sur les charters, donc la hausse est d'une moindre mesure par rapport à la concurrence.Nous nous sommes donné, les moyens de fournir à la distribution aussi bien les stocks que les prix.