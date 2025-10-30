TourMaG.com – En quoi Savanna Tours & Safaris se distingue-t-il d’un DMC local ?



Jean-Michel Juloux : Ce qui nous caractérise par rapport à un DMC local, du fait de notre réseau, c'est la possibilité de proposer des circuits et safaris inter-Etats à la carte ou en groupe constitués, accompagnés en français grâce à nos implantations locales. Nous réalisons par exemple des circuits Namibie + Botswana + Zimbabwe ou les safaris Kenya + Tanzanie + Zanzibar, ou encore Afrique du Sud + Botswana + Zimbabwe ou Zambie + balnéaire au Malawi.



Les Tour Operateurs nationaux ne font pas ce type de programme et les agences nous contactent y compris celles des réseaux comme Selectour, Tourcom, Havas, Manor ou Cediv car elles n'ont pas d'autres solutions.



Idem pour les safaris Tanzanie + Ouganda pour les gorilles et chimpanzés avec nos chauffeurs/pisteurs locaux parlant le français.



Ce qui fait notre force, c'est que tous nos circuits et safaris sont accompagnés par des chauffeurs- guides ou chauffeurs-pisteurs locaux francophone sauf au Botswana, Zambie, Zimbabwe où ce n'est pas possible compte tenu des distances qui nécessitent des transferts par avion-taxis et l'utilisation des pisteurs anglophones des lodges.



Actuellement notre taux de réussite d'une demande de devis se situe entre 30 et 50 % (pour les groupes) et 80 % (pour les individuels) selon la qualité de notre interlocuteur professionnel, l'analyse du besoin du client ou du cahier des charges pour les groupes constitués.