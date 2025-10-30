Savanna Tours & Safaris veut nouer partenariat win-win avec un réseau d'agences ! - Depositphotos.com Auteur EcoPic
TourMaG.com - Que représente aujourd'hui Savanna Tours & Safaris ?
Jean-Michel Juloux : Avant de répondre à votre question, il faut d’abord situer le réseau d'agences réceptives en Afrique subsaharienne, Savanna Tours & Safaris.
Ce n'est pas une entreprise, c'est un réseau indépendant d'agences réceptives légalement enregistrées, chacune disposant de sa propre RCP qui existe depuis 1984 avec la création de Savanna Tours Bénin.
Chaque agence réceptive est indépendante des autres agences, le dénominateur commun, c'est son créateur, moi-même, qui est : soit le propriétaire, soit l'associé, soit le partenaire selon les opportunités.
La marque de distribution exclusivement B2B & Events sur les marchés est ''Savanna Tours & Safaris'' et le site internet commun sur le segment Medium / Up Market.
Chaque agence en plus de Savanna Tours & Safaris développe son activité sous sa propre marque sur d'autres marchés.
En Tanzanie, par exemple, la dénomination sociale de la société s'intitule Tanzanie Beach & Safaris LTD qui exploite 2 marques. Une marque propre à l'activité de l'archipel de Zanzibar ''Zanzibar Excursions'' et ''Savanna Tours & Safaris'' pour les safaris en Tanzanie.
TourMaG.com – Quelle est votre valeur ajoutée ?
Jean-Michel Juloux : Le réseau d'agences réceptives Savanna Tours & Safaris permet l'accès aux tarifs directs (DMC) avec les prestataires locaux, sans intermédiaire, et le temps de réponse à une demande de prix est en 48h chrono, grâce à notre base de données, notre connaissance de la destination et des produits ainsi qu’à nos descriptifs personnalisés.
Savanna Tours & Safaris offre des facilités de paiement en devises avec un compte ouvert en Europe en euros, ZAR et USD qui permet de diminuer les frais de banques, le délai des transferts par SWIFT et qui offre la possibilité de faire des remboursements en cas de note de crédit ou d'annulation. Ce que beaucoup de DMC ne peuvent pas faire en raison du contrôle des changes imposés par leur pays.
Dès notre création en 1984, j'ai créé une charte éthique et qualité pour défendre le respect de l'environnement, des cultures, des races et des religions, lutter contre la corruption qui gangrène l'Afrique, développer l'emploi local et favoriser la formation du personnel. Cette charte est toujours d'actualité et respectée.
Savanna Tours & Safaris : plus de 350 000 clients depuis 1984
TourMaG.com - Quel bilan tirez-vous de vos 41 années à la tête du réseau Savanna Tours & Safaris ?
Jean-Michel Juloux : Nous avons fait découvrir l'Afrique subsaharienne à plus de 350 000 clients depuis 1984, environ 500 personnes y travaillent sur l'ensemble du réseau et font vivre 22 500 personnes en Afrique subsaharienne (Sources OMT).
Avec l'ouverture des Comores et l'expérience positive et créatrice d'emplois locaux sur l'archipel de Zanzibar, nous poursuivons notre développement sur le Continent.
Le monde change avec l'arrivée de l'IA, cela renforce la nécessité d'une expertise locale qui permet de répondre positivement à une clientèle souvent mieux informée que l'agent de voyages qui revend le monde entier. Nous sommes le coach de l'agent de voyages, nous l'accompagnons jusqu'à la concrétisation du voyage.
Quand on nous appelle au téléphone, 7j/7 – 24h/24, c'est un humain qui répond et qui assiste l'agence ou le client quand celui-ci est sur place, pas une machine.
TourMaG.com – En quoi Savanna Tours & Safaris se distingue-t-il d’un DMC local ?
Jean-Michel Juloux : Ce qui nous caractérise par rapport à un DMC local, du fait de notre réseau, c'est la possibilité de proposer des circuits et safaris inter-Etats à la carte ou en groupe constitués, accompagnés en français grâce à nos implantations locales. Nous réalisons par exemple des circuits Namibie + Botswana + Zimbabwe ou les safaris Kenya + Tanzanie + Zanzibar, ou encore Afrique du Sud + Botswana + Zimbabwe ou Zambie + balnéaire au Malawi.
Les Tour Operateurs nationaux ne font pas ce type de programme et les agences nous contactent y compris celles des réseaux comme Selectour, Tourcom, Havas, Manor ou Cediv car elles n'ont pas d'autres solutions.
Idem pour les safaris Tanzanie + Ouganda pour les gorilles et chimpanzés avec nos chauffeurs/pisteurs locaux parlant le français.
Ce qui fait notre force, c'est que tous nos circuits et safaris sont accompagnés par des chauffeurs- guides ou chauffeurs-pisteurs locaux francophone sauf au Botswana, Zambie, Zimbabwe où ce n'est pas possible compte tenu des distances qui nécessitent des transferts par avion-taxis et l'utilisation des pisteurs anglophones des lodges.
Actuellement notre taux de réussite d'une demande de devis se situe entre 30 et 50 % (pour les groupes) et 80 % (pour les individuels) selon la qualité de notre interlocuteur professionnel, l'analyse du besoin du client ou du cahier des charges pour les groupes constitués.
"Je recherche l'opportunité d'ouvrir l'Ethiopie et de nouer un partenariat win - win"
TourMaG.com - Comment s'annonce l'année 2025 : comment se porte l'activité et quelles destinations se démarquent ?
Jean-Michel Juloux : L'Afrique du Sud et le Sénégal tirent notre activité, alors que la Tanzanie, dont les compagnies aériennes locales sont blacklistées par l'UE perd sa première place.
Pour contourner cette interdiction, toutes nos extensions balnéaires sur Zanzibar, à l'issue du safari, se font désormais au départ de Nairobi.
Comme nous sommes présents au Kenya, cela facilite les transferts depuis Arusha jusqu'à l'aéroport de Nairobi ensuite on utilise Kenya Airways.
L'autre solution d'extension balnéaire après le safari en Tanzanie, loin du surtourisme de Zanzibar, c'est l'extension aux Comores que nous proposons et pour laquelle nous organisons un Eductour du 28 novembre au 9 décembre 2025. C'est notre nouveau développement qui mobilisera toute notre énergie pour 2026.
TourMaG.com - Quelles sont les perspectives à moyen terme et long terme pour Savanna Tours & Safaris ?
Jean-Michel Juloux : Dans un 1er temps : Pour le Sénégal, face à la signature de nouveaux contrats T.O nous avons acheté de nouveaux cars climatisés, des mini-coachs et minibus.
Dans un second temps : Je recherche l'opportunité d'ouvrir l'Ethiopie, pour cela il faut que le partenaire potentiel partage nos valeurs, soit un professionnel reconnu, solide, honnête et non corrompu et dispose de chauffeurs / guides ou pisteurs locaux parlant français.
Dans une perspective à moyen long terme et pour assurer la pérennité de Savanna Tours & Safaris, je recherche un partenariat “win-win” sans apport financier, qui pourrait-être un réseau d'agences de voyages auquel on apporterait notre expertise locale, notre accès direct aux tarifs locaux, des réponse rapides et personnalisées sur un segment Medium / Up Market, des frais de banque réduits et sans risques pour les devises en USD ou ZAR.
Cela inclura la formation du personnel en relais, le suivi des dossiers en cours et la mise en relation avec l'ensemble des managers des agences locales Savanna Tours & Safaris et la formation par destination selon des modalités à définir.
