Sénégal : le Terrou-Bi fait de l'œil à la clientèle française 🔑

En digne héritière de cette saga écrite par trois générations, cette jeune femme de 23 ans compte bien apporter à son tour sa pierre à l’édifice familial. Elle était, la semaine dernière, à Paris, pour faire mieux connaître à la clientèle française le Terrou-Bi, sa nouvelle offre MICE et ses projets d'agrandissement .



« Nous sommes un cinq étoiles luxe », insiste-t-elle. Compter à partir de 150€ la nuit (petit-déjeuner inclus) et jusqu'à 2 000€ pour la plus belle suite.



« Aujourd’hui, confie Anna Rahal à TourMaG, 90% de notre clientèle est africaine » . Les 10% restants sont surtout américains, espagnols et français.



Anna Rahal espère, demain, séduire davantage d’Africains mais aussi de non-Africains, grâce à l’offre agrandie et renouvelée du Terrou-Bi à la faveur des 30 millions d’euros de travaux en cours. « Nous allons devenir l’hôtel leader de l’Afrique de l’Ouest » , s’enflamme-t-elle avec un brin d'emphase, avant de détailler son offre, aujourd’hui, déjà très développée : outre ses 167 clés et son restaurant « La terrasse » porté depuis longtemps à 250 couverts, le Terrou-Bi met en avant, en ce début 2024, sa nouvelle offre baptisée « Evasion Marine » destinée principalement à la clientèle d'affaires.



Cet espace de réunions et de séminaires se décompose en deux salons : une salle de réunion de 480 m2, modulable, selon les besoins des entreprises, en espaces plus petits ; et aussi une salle panoramique en baies vitrées, face à l'océan, pour les pauses « café » et les repas.