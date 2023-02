Showroomprivé : "Une alternative crédible aux Booking et Airbnb" 🔑

Nous estimons pouvoir atteindre la barre des 300 000 pax en 2023.



L'objectif est peut-être un peu trop élevé, par rapport au contexte économique du moment, avec la hausse des prix dans le secteur. Toutefois, nous ne serons pas loin de ce cap.



Le prochain exercice s'annonce encore encourageant avec une solide croissance tirée par la hausse du panier moyen. Je ne donnerai pas de chiffres à horizon 3 ans, mais nous en avons encore sous le pied.



Nous sommes un distributeur et agent de voyages généraliste, cela nous confère une marge de manœuvre importante. Par le passé, nous n'avions pas tout le panel de l'offre voyage, que ce soit moyen ou long-courrier et même sur la France.



En élargissant et en densifiant notre offre, nous cherchons à répondre à l'ensemble des besoins de nos membres.



Aujourd'hui, nous ne répondons pas à toutes les demandes mais nous faisons de notre mieux, via des partenariats et aussi grâce à des contrats directs avec les réceptifs, et à l'avenir avec des hôtels.

Cela passe par le renforcement de l'offre. Nous offrons davantage de pertinence à nos membres, en les poussant à se diriger plutôt vers une vente voyage, et non uniquement vers de l'habillement ou du mobilier... ce pour quoi ils viennent à l'origine.



Un de mes challenges est de crédibiliser le voyage parmi nos membres. C'est un travail de l'offre et de stratégie marketing. Ce 2e point sera l'un de nos chantiers de l'année, avec la plateforme de marque et notre promesse de voyage.