Simon Thirot : "Je serai attentif aux initiatives duplicables" lors des Césars

« C'est dans l'ADN de notre structure d'avoir un engagement durable. Si on veut réussir, il faut jouer collectif : les structures de l'ESS, les entreprises du tourisme, très petites ou très grandes, mais également les medias (...) »

Une volonté qui résonne avec la notion de tourisme durable. Car un tourisme respectueux de l'humain doit forcément être respectueux de son environnement et du vivant et de son devenir.Pour Simon Thirot, c'est une évidence. S'investir comme membre du jury des Césars du Voyage Responsable allait de soi.Et d'expliquer ce qu'il attend des Césars du Voyage Responsable :, qui puissent servir de prise de conscience et être reproduite dans une démarche collective.Le collectif, encore et toujours.