Start-up : Tribalee offre l'accès gratuit à son application de team building

Nous sommes à la fois tous victimes et acteurs de la situation.



Alors plutôt que de mettre en veille notre outil événementiel durant la crise sanitaire, nous avons préféré l’adapter et l’offrir aux entreprises, pour rendre un peu plus supportable le confinement et maintenir le lien entre des salariés isolés chez eux”

En cette période de confinement non seulement il n'est pas toujours aisé de trouver un rythme de travail chez soi, mais il est encore plus compliqué de maintenir un esprit d'équipe avec des salariés éparpillés aux quatre coins de la France.Suite à l'appel lancé par le secrétaire d'Etat Cédric O, demandant aux entreprises du numérique d'aider l'économie durant la crise, Tribalee a décidé d'ouvrir son application à tous.Basée sur des algorithmes, l'application génère des mini-événements toute seule et tout au long de l'année, comme des déjeuners entre collègues qui se connaissent ou non.Face à la contrainte du confinent, Tribalee (cliquez-ici pour accèder au site) a dû non seulement annuler toute une série d'événements, mais surtout repenser son fonctionnement en s'adaptant grâce notamment à l’usage de la visioconférence., explique Adrien Aubry, co-fondateur de Tribalee.