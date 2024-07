Sun Siyam Vilu Reef élu Meilleur Resort de Villas sur Pilotis de l’Océan Indien 2024" 103 luxueuses villas sur pilotis à une demi-heure seulement en hydravion de l'aéroport international de Velana

Aux World Travel Awards 2024, le Resort Sun Siyam Vilu Reef vient d'être désigné « Leading Water Villa Resort 2024 de l'Océan Indien ». Une reconnaissance du "luxe inégalé et des expériences exceptionnelles" offerts à ses clients.



Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 3 Juillet 2024

Leading Water Villa Resort 2024 de l'Océan Indien », autrement dit « Meilleur Resort de Villas sur Pilotis".



Une distinction qui, selon lui, souligne son "engagement" à offrir "un luxe inégalé et des expériences exceptionnelles" à ses clients.



Niché dans l'atoll de South Nilandhe au cœur des Maldives, Sun Siyam Vilu Reef s'adresse à tous les types de clientèle.



Ce Resort compte en effet de luxueux bungalows sur pilotis, mais également des villas de plage et des villas familiales. Tous ces hébergements s'accompagnent de services et de prestations de classe mondiale.



Dotée de terrasse privée et d'un accès direct au lagon, chaque villa s'emploie à offrir le maximum de confort et d'élégance à ses clients. Chacune leur offre aussi des vues panoramiques époustouflantes sur des eaux turquoises.



Qu'ils soient en quête de nature, d'aventure, de romantisme ou d'une escapade paisible, les clients sont assurés de trouver tout ce dont ils rêvent dans ce Resort : des plages immaculées, des récifs coralliens et une vie marine abondante. Les amateurs de plongée et de snorkeling seront comblés.



Sun Siyam Vilu Reef : incarner l'hospitalité maldivienne Sun Siyam Vilu Reef et ses 103 luxueuses villas ont été le premier complexe ouvert aux Maldives par le groupe Sun Siyam Resorts. C'était en 1998.



Depuis, le portefeuille de s'est étendu à six îles privées de luxe, dont son plus récent ajout - Siyam World - en octobre 2021. Avec toujours la même ambition : incarner l'hospitalité maldivienne.



Outre cinq îles-hôtels de luxe 4 étoiles (Sun Siyam Olhuveli) et 5 étoiles (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef et Siyam World) aux Maldives, le groupe gère aussi un boutique-hôtel sur la côte est du Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah).



Lire aussi : Sun Siyam Resorts : Sara Siyam nommée directrice marketing Situé à seulement 35 minutes de vol en hydravion de l'aéroport international de Velana,C'était Sun Siyam Resorts -une société privée créée en 1990 et toujours dirigée par Ahmed Siyam Mohamed , dont son plus récent ajout - Siyam World - en octobre 2021. Avec toujours la même ambition : incarner l'hospitalité maldivienne.Outre cinq îles-hôtels de luxe 4 étoiles (Sun Siyam Olhuveli) et 5 étoiles (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef et Siyam World) aux Maldives,(Sun Siyam Pasikudah).

