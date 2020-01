SunExpress a planté 10 000 arbres à Ankara

Par ailleurs, depuis le 1er novembre, la compagnie est passée progressivement du plastique aux matériaux plus durables. Concrètement, cela signifie que depuis le 15 décembre la compagnie aérienne se débarrasse complètement des gobelets et des pailles en plastique à bord, et à partir de janvier 2020, les agitateurs en plastique seront également remplacés par des touillettes en bois.



Le transporteur estime qu'il va économiser ainsi près de 10 millions d'articles en plastique au cours de la prochaine année.