TUI France : Serge Laurens, directeur général adjoint, aurait quitté l'entreprise

Homme de communication et de marketing, il donne une nouvelle orientation à sa carrière en 1995, tournée vers la relation client et le marketing relationnel.



Il est nommé Directeur Général en janvier 2001 de DDB le Tourisme, agence spécialisée en marketing et communication touristique, après y avoir occupé successivement les postes de Directeur Conseil et de Directeur Général adjoint.



Membre fondateur d’Imatourisme, il intervient régulièrement sur des thèmes qui concernent le marketing et la communication dans le monde du tourisme et officie aussi en tant que chargé de cours marketing et communication en DESS et en Ecole Supérieure de Commerce.



En janvier 2004, il avait été nommé directeur marketing et communication du Groupe FRAM. De 2013 à 2017 il assume le poste de Directeur Marketing & Expérience Client. Membre Comité Exécutif de Transat.



Il devient Directeur Marketing & Digital & Experience Client et Membre du Comité Exécutif en 2017 lors du rachat puis est nommé directeur général adjoint de TUI France en 2019.