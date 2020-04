Télétravail : face au succès de Zoom, Facebook réplique avec "Messenger Rooms"

Créez une salle directement depuis Messenger ou Facebook, et invitez n'importe qui à rejoindre votre appel vidéo, même s'il n'a pas de compte Facebook.



Les salles pourront bientôt accueillir jusqu'à 50 personnes sans limite de temps.

Messenger Rooms se déploie dans certains pays cette semaine et s'étendra au reste du monde dans les semaines à venir,

un conférencier, interviewer un expert ou jouer avec un ami.

nous prévoyons d'ajouter la possibilité de facturer l'accès aux événements avec des vidéos en direct sur Facebook.

Le service qui devrait être lancé très prochainement ne nécessitera pas de passer par une autre application que celle de Messenger et même d'inviter des amies ou connaissances depuis la galaxie Facebook à savoir Whatsapp ou Instagram.Le directeur du réseau social de poursuivre." Alors que Zoom nécessite lui un abonnement dépassé les 40 min de visioconférence.Prévu dans un premier temps pour les familles éloignées par le confinement, puisqu'il sera possible d'apposer les oreilles de lapin du plus bel effet sur les convives, nul doute que Facebook visera très prochainement les entreprises." précise Mark Zuckerberg.D'ailleurs le monde professionnel est l'un des enjeux majeurs pour le réseau social, puisque Facebook annonce remettre au gout du jour "Live With" pour permettre d'inviter "Cette fonctionnalité sera programmable et pourra aussi générer de l'argent pour les organisateurs puisque "