Terra Bolivia vous partage ses nouveaux voyages porteurs de sens

durables pour l’environnement, avec une émission CO2 réduite

utiles et porteurs de sens, initiants découverte de l’autre et de l’ailleurs

basés sur l’expérience et l’apprentissage

accessibles et enracinés dans les territoires, conçus et préparés en collaboration avec les acteurs locaux

notre Bolivie

Alertés par l’urgence climatique et les bouleversements en cours, Terra Bolivia et son équipe a profité de la pandémie pour réfléchir sérieusement et se lancer vers l’éco-conception de ses activités. Nous avons souhaité rapidement diminuer notre impact sur l’environnement. En effet, nous nous engageons à devenir un acteur du voyage « low-tech » : durable, utile, accessible. Adapter le concept du low-tech à nos services pour ainsi développer des voyages « low tech », ou lo(w)cal.Nous encourageons à voyager moins souvent, plus longtemps, plus sobrement et pour de meilleures raisons, en fait… àoyager avec un grandpour derai.Nous avons rédigé nos nouveaux engagements que nous vous invitons à découvrir et à partir desquels sont nés nos nouveaux voyages porteurs de sens.En quelques mots, nos voyages sont :Le sujet est vaste certes, et en évolution constante mais nos engagements tendent vers la synergie, la collaboration et le partage. Vous souhaitez plus de détails ? Découvrez notre vision par ici Enfin, en tant que laborantins du voyage low-tech, nous aspirons à une sobriété numérique afin de minimiser notre impact. Terra Bolivia est ravie de vous partager son nouveau site Internet , un site plus léger, un nouvel espace plus sobre qui privilégie la qualité d’une production de contenus à forte valeur ajoutée : notre expérience de vie sur place. Vous y découvrirez un ensemble de podcasts immersifs qui narrent avec passion nos aventures respectives et la vie quotidienne des locaux.Ne nous quittons pas aussi vite ; c’est le moment de vivrele temps de quelques minutes :Débarquez à La Paz pour une immersion détonante avec Alice et Lucie : Podcast dans les rues contrastées et métissées de La Paz