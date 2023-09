Toscane : j'ai testé les "Terme di Saturnia", Resort 5* 🔑 124 chambres et suites

Parmi ses 21 stations thermales, la Toscane en compte six classées "luxe". TourMaG a testé les "Terme di Saturnia", un Resort 5 étoiles adossé à un spa thermal et à un golf 18 trous. Idéal pour se reposer, faire une cure de soins, de bien-être. Et découvrir un coin méconnu de Toscane, la Maremme.

Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 13 Septembre 2023

eaux sont, depuis 3000 ans, réputées pour leurs propriétés curatives.



Dans l'Antiquité, la localité était étrusque. Plus tard, les Romains y aménagèrent une petite ville dédiée à Saturne et leurs riches citoyens s'y firent construire de belles villégiatures.



Peu de vestiges subsistent : la cité romaine a été détruite au VIe siècle avant d'être reconstruite au Moyen-Age puis détruite une seconde fois, avant de renaître au XVIe siècle, après son entrée dans le Grand-duché de



Malgré ces vicissitudes, les eaux provenant des flancs sud du lointain mont Amiata et des Colline dell'Albegna e del Fiora, ont toujours continué à jaillir à Saturnia. Leur course s'y termine aux Cascades du Moulin ( Cascate del Mulino), dans des conques faites de concrétions calcaires : l'accès étant libre et la baignade gratuite, ces cascades sont évidemment prises d'assaut.



C'est à une clientèle plus sélect que s'adresse le complexe 5* "Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort ". En 1900, à son emplacement s'élevait une simple " casa di campagna " (résidence secondaire).



En 1919, elle fut remplacée par le premier hôtel thermal "moderne". Depuis, celui-ci a largement contribué à la valorisation des eaux thermales de Saturnia. Transformé à plusieurs reprises, l'établissement est devenu les "Terme di Saturnia", Natural Spa & Golf Resort 5*, membre du prestigieux consortium "Leading hotels of the World" et du réseau d'agences de luxe "Virtuoso".



C'est en 2018 que Massimo Caputi, l'a racheté. Ce riche entrepreneur qui s'est pris de passion pour le monde du thermalisme, est, aussi, désormais, le président de la Federterme, la Fédération italienne des stations thermales.



Les défis à relever ne manquent pas, en effet. Après la période florissante des années 1980-90, les thermes italiens ont connu des jours plus difficiles, faute d'avoir su adapter à temps leur offre et leur stratégie commerciale alors que l'Etat, impécunieux, mesurait son soutien à beaucoup de ces stations restées semi-publiques.



Les "Terme di Saturnia" ayant toujours été propriété privée, Massimo Caputi a eu, lui, les mains libres (et les moyens) pour les "réinterpréter" , selon les mots de la responsable marketing, Federica Bucciotti.



La période du Covid a été mise à profit pour réaliser 10 millions d'€ d'investissement, moderniser les 124 chambres et suites, les trois restaurants et, tout en restant fidèle à sa vocation initiale, mettre davantage le cap sur "le bien-être holistique", physique et mental, grâce aux techniques naturelles développées au Spa.



"La volonté de Massimo Caputi de développer une expérience mixant hospitalité et bien-être à Saturnia, est un modèle pour tous les thermes italiens" , ne craint pas d'affirmer Federica Buccioti. Dès l'arrivée dans la plaine, au pied de la colline où est juchée la petite bourgade de Saturnia, l'odeur -vaguement sulfureuse- ne laisse guère place au doute : nous sommes bien sur un site dont lesDans l'Antiquité, la localité était étrusque. Plus tard, les Romains y aménagèrent une petite ville dédiée à Saturne et leurs riches citoyens s'y firent construire de belles villégiatures.Peu de vestiges subsistent : la cité romaine a été détruite au VIe siècle avant d'être reconstruite au Moyen-Age puis détruite une seconde fois, avant de renaître au XVIe siècle, après son entrée dans le Grand-duché de Toscane. Malgré ces vicissitudes, les eaux provenant des flancs sud du lointain mont Amiata et des Colline dell'Albegna e del Fiora, ont toujours continué à jaillir à Saturnia. Leur course s'y termine aux Cascades du Moulin ( Cascate del Mulino), dans des conques faites de concrétions calcaires : l'accès étant libre et la baignade gratuite, ces cascades sont évidemment prises d'assaut.. En 1900, à son emplacement s'élevait une simple "" (résidence secondaire).En 1919, elle fut remplacée par le premier hôtel thermal "moderne". Depuis, celui-ci a largement contribué à la valorisation des eaux thermales de Saturnia. Transformé à plusieurs reprises, l'établissement est devenu les "Terme di Saturnia", Natural Spa & Golf Resort 5*,C'est en 2018 que Massimo Caputi, l'a racheté. Ce riche entrepreneur qui s'est pris de passion pour le monde du thermalisme, est, aussi, désormais, le président de la Federterme, la Fédération italienne des stations thermales.Les défis à relever ne manquent pas, en effet. Après la période florissante des années 1980-90,, faute d'avoir su adapter à temps leur offre et leur stratégie commerciale alors que l'Etat, impécunieux, mesurait son soutien à beaucoup de ces stations restées semi-publiques.Les "Terme di Saturnia" ayant toujours été propriété privée, Massimo Caputi a eu, lui, les mains libres (et les moyens) pour les, selon les mots de la responsable marketing, Federica Bucciotti.La période du Covid a été mise à profit pour réaliser, moderniser les, leset, tout en restant fidèle à sa vocation initiale,, ne craint pas d'affirmer Federica Buccioti.

Terme di Saturnia : un service attentionné <img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">L'entrée du Resort se trouve à 2 km en contrebas du village de Saturnia, sur la Via Della Follonata. Le vaste domaine est entièrement clos. Les grilles s'ouvrent après que l'on a décliné son identité à l'interphone du portail.



Il faut ensuite rouler un bon kilomètre en longeant le golf. Au bout du chemin, après un porche, se trouvent les installations du Resort, entièrement construites dans une pierre locale reconnaissable entre mille, le travertin.



Les hôtes sont invités à se garer juste devant l'entrée de l'hôtel. Un voiturier garera le véhicule plus loin, sur les parkings. Il garde les clés et ramènera le véhicule chaque fois que le client en aura besoin.



Les valises prises en charge par le personnel, sont apportées dans la chambre où attendent sur une table, petits gâteaux et fruits de saison. La mienne se trouvait au second étage, avec une extraordinaire vue plongeante sur le bassin thermal.



Toutes les chambres et suites ont été repensées et redécorées dans un goût assez actuel, comme en témoigne celle que j'ai occupé : du beige pour la tête de lit et les rideaux, un canapé gris bleu, un tapis bleu à motif géométrique, des fauteuils vert canard, des coussins dans les bleus relevés d'une touche de doré, des éclairages doux, des luminaires à boule très actuels.



L'atmosphère est apaisante. Cependant, après m'être un peu reposée de la fatigue du voyage, un coup d'oeil par la fenêtre équipée d'une moustiquaire, m'a donné envie d'aller sans plus tarder me baigner dans le bassin thermal en contrebas !



Un vaste bassin thermal eaux sulfureuses chaudes qui surgissent à 37,5 degrés -la température du corps- dans le vaste bassin thermal autour duquel sont organisés les bâtiments et les installations du Resort.



Dans la penderie de la chambre, j'ai trouvé un peignoir et des claquettes. Après avoir enfilé un maillot de bain, il ne restait plus qu'à prendre l'ascenseur pour aller faire trempette dans ces eaux chaudes. Au début, l'odeur surprend un tantinet, mais on s'y fait très vite.



Dans le bassin thermal, accessible autant de fois que l'on le souhaite dès 7 h 30 le matin (et jusqu'au soir), il est possible de nager mais aussi de faire longuement la planche -quitte à s'aider des frites en mousse grise mises à disposition des clients : "c'est, assure Federica Bucciotti, le plus grand bassin thermal d'Italie, le seul où l'on peut se baigner dans la source thermale même".



En effet, ces eaux naissent des pluies qui tombent sur les pentes du Mont Amiata. Elles font ensuite un très long parcours souterrain -il dure quarante ans !- avant d'arriver à Saturnia, explique encore Federica Bucciotti. "Et, c'est précisément ici, dans le grand bassin, qu'elles resurgissent à la surface en empruntant une faille dans le travertin" , insiste-t-elle. Et elle ajoute : "avec un débit de 500 litres par seconde, cette source est très généreuse. L'eau du bassin thermal se renouvelle six fois par jour".



Jouxtant le grand bassin, a été aménagé un petit bassin, moins profond où l'on à pied. Idéal pour les enfants ! Car, contrairement à une idée que l'on se fait parfois les thermes, en cette fin d'été, la clientèle de ce Resort n'est pas en majorité senior, mais largement familiale, avec de jeunes couples et aussi des enfants.



Après une première trempette, un peu d' hydromassage ! Il suffit d'aller s'installer sous les douches adossées à un mur en pierre : selon ses envies ou ses besoins, on tourne son dos, sa poitrine ou ses jambes vers l'eau chaude sulfureuse qui coule sans discontinuer...



A deux pas, plusieurs bassins à demi-remplis d'eau sulfureuse, chaude dans les deux premiers, froide dans le troisième, invitent à tester une revigorante alternance de températures...



Un peu plus loin, trois jacuzzis sont également à la disposition des "ospiti" (des "invités") comme on dit au Resort. On s'y assied avec délice et on est tenté d'y rester longtemps. Cependant, quelle que soit l'option choisie, "un bain d'une vingtaine de minutes, pas plus, est recommandé", insiste Federica Bucciotti. Evidemment, on peut en prendre deux ou trois par jour.



Des précautions s'imposent aussi devant les fontaines d'eau thermale à boire : pas plus deux ou trois demi-verre par jour.



Les propriétés médicinales de ces eaux ne sont en effet pas à négliger. Après une première baignade vespérale, on renouvellera donc l'exercice le lendemain matin, puis de nouveau le lendemain après-midi, toujours en limitant le temps passé dans l'eau. En revanche, après chaque baignade, il est agréable de s'allonger sans compter le temps sur les chaises longues en bois installées sur l'herbe, quitte à ouvrir un parasol si le soleil tape fort ou si une averse vient.



De l'autre côté d'un muret, s'étend un second espace thermal, destiné, lui, à ceux qui, sans séjourner au Resort, veulent néanmoins bénéficier de ses offres.

Tant qu'à venir aux "Terme di Saturnia, Natural Spa & Golf Resort 5*" , autant, en effet, profiter au maximum de ce qui fait, depuis l'Antiquité, la célébrité de cette localité italienne : sesdans le vaste bassin thermal autour duquel sont organisés les bâtiments et les installations du Resort.Dans la penderie de la chambre, j'ai trouvé un peignoir et des claquettes. Après avoir enfilé un maillot de bain, il ne restait plus qu'à prendre l'ascenseur pour aller faire trempette dans ces eaux chaudes. Au début, l'odeur surprend un tantinet, mais on s'y fait très vite.Dans le bassin thermal, accessible autant de fois que l'on le souhaite dès 7 h 30 le matin (et jusqu'au soir), il est possible de nager mais aussi de faire longuement la planche -quitte à s'aider des frites en mousse grise mises à disposition des clients : "c'est, assure Federica Bucciotti, leEn effet, ces eaux naissent des pluies qui tombent sur les pentes du Mont Amiata. Elles font ensuite un très long parcours souterrain -il dure quarante ans !- avant d'arriver à Saturnia, explique encore Federica Bucciotti., insiste-t-elle. Et elle ajoute : "avec un, cette source est très généreuse.Jouxtant le, a été aménagé un, moins profond où l'on à pied. Idéal pour les enfants ! Car, contrairement à une idée que l'on se fait parfois les thermes, en cette fin d'été, la clientèle de ce Resort n'est pas en majorité senior, mais largement familiale, avec de jeunes couples et aussi des enfants.Après une première trempette, un peu! Il suffit d'aller s'installer sous lesadossées à un mur en pierre : selon ses envies ou ses besoins, on tourne son dos, sa poitrine ou ses jambes vers l'eau chaude sulfureuse qui coule sans discontinuer...A deux pas, plusieurs bassins à demi-remplis d'eau sulfureuse, chaude dans les deux premiers, froide dans le troisième, invitent à tester une revigorante alternance de températures...Un peu plus loin,sont également à la disposition des "ospiti" (des "invités") comme on dit au Resort. On s'y assied avec délice et on est tenté d'y rester longtemps. Cependant, quelle que soit l'option choisie,insiste Federica Bucciotti. Evidemment, on peut en prendre deux ou trois par jour.Des précautions s'imposent aussi devant les fontaines d'eau thermale à boire : pas plus deux ou trois demi-verre par jour.Les propriétés médicinales de ces eaux ne sont en effet pas à négliger. Après une première baignade vespérale, on renouvellera donc l'exercice le lendemain matin, puis de nouveau le lendemain après-midi, toujours en limitant le temps passé dans l'eau. En revanche, après chaque baignade, il est agréable de s'allonger sans compter le temps sur les chaises longues en bois installées sur l'herbe, quitte à ouvrir un parasol si le soleil tape fort ou si une averse vient.De l'autre côté d'un muret, s'étend un

Bien être holistique... Aux thermes de Saturnia, Natural Spa & Golf Resort, trois médecins veillent au bon déroulement des cures de ceux qui viennent y traiter des affections.



Les eaux de Saturnia soignent en effet, par inhalation, les maladies des voies respiratoires. Appliqués sur la peau, ces mêmes eaux soignent l'acné juvénile et diverses dermatites. Par ailleurs, les boues obtenues en entreposant pendant six mois de l'argile dans de grandes vasques d'eau thermale chaude, soulagent les rhumatismes et les douleurs articulaires.



Ces usages, appréciables, sont assez classiques. Plus novateurs, sont les soins du "Spa & Beauty Clinic" : outre des massages traditionnels mais aussi orientaux, il déploie une vaste gamme de soins personnalisés, pour la peau, contre la cellulite, pour les femmes ménopausées, et aussi des programmes détox, des programmes de remise en forme, etc... Une équipe médicale spécialisée réalise des consultations personnalisées et conseille des programmes adaptés au cas de chacun.



Pour mettre en œuvre ses traitements de beauté et de bien-être, le "Spa & Beauty Clinic" dispose de 53 cabines avec douche auquel s'ajoute, au premier étage, un espace plus exclusif offrant 5 cabines de traitement particulier et une cabine-suite pour couple.



Par ailleurs, les principes actifs du bio-plancton qui se déposent sur les parois du vaste bassin thermal sont utilisés pour développer une ligne de produits de beauté baptisée "Active Beauty".



Si les propriétés des eaux thermales restent la raison principale du séjour aux Terme di Saturnia 5*, les programmes novateurs développés dans le Spa depuis une vingtaine d'années, ont incontestablement commencé à attirer une nouvelle clientèle, selon Federica Bucciotti. Un pari gagnant donc.

Une escale gourmande Les "Terme di Saturnia, Natural Spa & Golf Resort 5" se présentent volontiers aussi comme une escale gourmande. En particulier, le restaurant "1919", nommé ainsi en souvenir de l'année de création de ce complexe hôtelier.



On y petit-déjeune et, si on a pris la précaution de réserver, on y déjeune et on y dîne, soit dans la salle, soit sur la terrasse aménagée au bord du bassin thermal. A la nuit tombée, cela a évidemment un charme très romantique.



La cuisine composée de produits frais, fait une large place aux spécialités italiennes. Nous nous y sommes régalés à deux reprises d'un délicieux tartare de thon, agrémenté d'un filet d'huile d'olive locale, mais aussi de calamars grillés, de risotto aux courgettes, etc...



Les assiettes sont joliment composées et le service extrêmement attentionné. A la demande, des plats adaptés sont servis aux enfants.



Bien entendu, les intolérances alimentaires de chacun sont prises en compte.



Quant aux amateurs de nectars toscans et italiens, ils n'ont que l'embarras du choix. Ils peuvent également les déguster au "Wine Lounge" et bien sûr, les acheter, tout comme l'huile d'olive, le miel et autres spécialités locales, à la boutique du Resort, pour rapporter chez eux un souvenir gourmand de leur séjour.



Dans la journée, lorsque l'on est occupé à la baignade ou aux soins, on peut se contenter d'un menu plus léger, un plat de pâtes par exemple, ou une salade avec guacamole, servis dans le petit restaurant accolé au bar.



Enfin, ceux qui profitent de leur séjour au Resort pour jouer au golf, peuvent se sustenter près du green grâce à la petite "osteria" nommée "La Stelleta".

Une "opportunité" pour les amateurs de golf



"Ce golf 18 trous est notre dernier né" , rappelle Federica Bucciotti. Un "dernier né" tout de même âgé de 15 ans ! " C'est un golf durable ", insiste la responsable marketing. Il a décroché l'écolabel GEO qui garantit la gestion respectueuse du site et de son environnement par ceux qui l'obtiennent".



En 2023, Rome accueille, du 29 septembre au 1er octobre, la Ryder Cup, cette compétition qui, depuis 1979, oppose chaque année, par équipe, l'Europe et les États-Unis. Dans cette perspective, les "Terme di Saturnia", Natural Spa & Golf Resort 5*" se sentent pousser des ailes.



" Nous ne sommes pas si loin de Rome (environ 160 km), nous en sommes même plus près que nous le sommes de Florence, la capitale de la Toscane. Nous misons sur un afflux de golfeurs fin septembre/début octobre. Pour nous, c'est une opportunité", assure encore Federica Bucciotti.



i["Les eaux thermales plus le golf, c'est une combinaison originale et importante pour les sportifs" , reprend Federica Bucciotti, avant de rappeler que les Terme di Saturnia proposent aussi des traitements par cryothérapie, c'est à dire par le froid. Encore un exemple du " bien-être actif " dont le Resort s'est fait une spécialité. Autant que l'on a pu en juger, la pratique du golf au "Terme di Saturnia Resort 5*", dans un paysage de collines joliment arborées et ponctuées de cyprès -l'arbre emblématique de la Toscane-, doit satisfaire les joueurs exigeants., rappelle Federica Bucciotti. Untout de même âgé de 15 ans ! "", insiste la responsable marketing. Il aqui garantit la gestion respectueuse du site et de son environnement par ceux qui l'obtiennent".Enaccueille, du 29 septembre au 1er octobre, lacette compétition qui, depuis 1979, oppose chaque année, par équipe, l'Europe et les États-Unis. Dans cette perspective, lesse sentent pousser des ailes., reprend Federica Bucciotti, avant de rappeler que les Terme di Saturnia proposent aussi des traitements par cryothérapie, c'est à dire par le froid. Encore un exemple du "" dont le Resort s'est fait une spécialité.

Entre deux bains, un peu de tourisme ! Autres articles A Florence, un grand week-end so chic

L'Arizona met en avant des séjours "inspirationnels"

Incendie en Sicile : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Milan, les lieux incontournables de votre voyage en Italie

Le Cipriani de Venise sacré "meilleur hôtel du monde 2023" Rien n'oblige à passer toutes ses journées autour du bassin thermal ou autour du Spa ! Le séjour aux" Terme di Saturnia", Natural Spa & Golf Resort 5* " offre aussi l'occasion idéale de découvrir la Maremme, un coin de Toscane assez méconnu, car plus austère géographiquement et pendant longtemps exclusivement voué à une agriculture pas toujours rémunératrice.



Depuis trois ou quatre décennies, les choses changent, notamment grâce à la combinaison de l'agriculture et du tourisme. Cependant, Saturnia se trouve à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Grossetto, au bout de routes très sinueuses.



Simplement, il ne faut pas avoir peur d'affronter de nombreux virages, des routes pas toujours en bon état où la vitesse est souvent limitée -à raison-, ce qui n'empêche pas bien des conducteurs italiens d'y pratiquer une conduite un tantinet trop "sportive".



L'avantage de la Maremme, c'est que les paysages restent préservés. Et que, assure Federica Bucciotti, "dans les villages, les traditions locales se maintiennent et la vie reste plus authentique qu'ailleurs".



Ces bourgades ne manquent ni de pittoresques, ni trésors architecturaux et (ou) archéologiques. Bien que perchée sur une hauteur d'où le panorama est magnifique, Saturnia n'est certainement pas la plus attrayante.



En revanche, si on a le courage d'affronter 25 km de virages dans un paysage assez boisé, on découvrira Sovana. C'est là qu'est né, au XIe siècle, le futur pape Grégoire VII, auteur d'une réforme a changé l'Eglise catholique en affirmant la primauté du pape sur l'empereur et en interdisant le mariage des prêtres.



Née au temps des Etrusques, devenue ensuite colonie romaine, Sovana a eu son heure de gloire au Moyen-Age, à l'époque où les puissants seigneurs Aldobrandeschi ont fait construire le château dont persistent encore une tour, une entrée et quelques murs.



Aujourd'hui, Sovana fait partie du réseau des "plus beaux villages d'Italie". Son centre historique qui se déploie autour d'une rue principale pavée, la Via di Mezzo, et de quelques ruelles, a un charme fou, tout comme sa place du Pretorio.



Dans les environs, plusieurs nécropoles étrusques de cette "ville du tuf" , en particulier trois tombes sculptées dans la pierre, méritent aussi d'être découvertes.



Non loin de Sovanna, une autre bourgade mérite aussi le détour : accroché à une falaise au dessus des gorges de la Lente, Pitigliano déploie un lacis de ruelles où le passé a laissé bien des empreintes : nécropoles étrusques taillées dans la roche, ruines romaines, maisons médiévales, églises baroques, mais aussi vestiges du ghetto juif, appelé « petite Jérusalem ".



Une communauté juive fuyant Rome avait en effet trouvé refuge au XVIe siècle à Pitigliano où subsiste une synagogue. Aujourd'hui, les vins locaux sont réputés. Vieillis dans des caves naturelles creusées dans le tuf, ils ont des arômes puissants et du caractère.



C'est donc un agréable cocktail -soins thermaux, bien-être, sport, expériences gastronomiques et découvertes touristiques- qui attend les "ospiti" des "Terme di Saturnia", Natural Spa & Golf Resort 5*".

Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com

Voir tous les articles de Paula Boyer



Ajoutez TourMaG Ã votre flux Google Actualités Publié par Paula Boyer

Lu 97 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Quel bilan été pour le tourisme fluvial ? 🔑 Voyage d'affaires Chine : un "regain" d'activité mais pas une "ruée" 🔑