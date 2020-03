Tour du monde des réceptifs : comment la Chine a vécu la cohabitation avec le coronavirus (Partie I)

TourMaG.com - Il y avait donc un grand contrôle, loin de ce que nous vivons ici.



Olivier Marchesin : Sans doute, il faut se rendre compte que le contrôle était tel, qu'à chaque sortie de l'autoroute, il y avait la présence de la Police et des infirmiers pour prendre la température de toutes les personnes.



Ce n'est pas tout, nous devions faire scanner un code-barre, pour que les autorités étudient notre parcours. Nous étions tracés encore plus que d'habitude, mais surtout cela permettait de savoir où une personne infectée s'était rendue par le passé.



Dans chaque résidence, les gardiens vous contrôlaient et prenaient la température, si vous aviez plus de 37,5°, ils appelaient les hôpitaux et vous étiez placés en quarantaine.



Toutes ces mesures avaient lieu dans tout le pays. Toute la population était très concernée, après le côté négatif du confinement a résidé dans la surveillance des résidents entre eux.



TourMaG.com - Vous n'êtes pas sans savoir, que le confinement en France est plus ou moins bien appliqué. Qu'en est-il en Chine ? Un pays où le peuple est plus docile.



Olivier Marchesin : Il y a eu quelques cas rapportés dans les médias, mais attention, en France nous avons une image des Chinois qui est totalement faussée.



Les médias français aiment bien véhiculer l'image d'une population totalement sous le joug du pouvoir en place, mais ce n'est pas le cas.



Vous savez j'ai du personnel qui critiquent et insultent le gouvernement, j'ai plus peur qu'eux. Il est possible de critiquer le pouvoir dans la rue, je connais beaucoup de personnes qui sont anti-gouvernement.



Je vis en Chine depuis 2004, le changement est important à ce niveau, ma femme qui est chinoise est abasourdie par ce qu'elle peut lire dorénavant sur les blogs.