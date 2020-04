Tour du monde des réceptifs : en Colombie, les danseurs de salsa ont remisé leurs chaussures...

TourMaG.com - D'autant que le gouvernement ne va pas agir pour vous aider ?



Julien Rouyrre : Personnellement, je n'y compte pas vraiment, nous sommes un peu tout seuls dans notre combat.



Si l'Etat agit pour aider des entreprises privées ce sera en premier lieu afin de sauver les banques et les compagnies aériennes, comme Avianca.



TourMaG.com - Ressentez-vous les effets du confinement dans votre vie de tous les jours à Bogotá ?



Julien Rouyrre : Oui cela se ressent déjà, il y a moins de pollution, la ville est silencieuse, les rues sont désertes. Les animaux se baladent en ville, les fourmiliers géants et les renards sont visibles.



Les seuls lieux animés ce sont les supermarchés et les épiceries avec des files d'attente qui respectent la distanciation sociale.



A Bogotá une personne par foyer peut sortir. Mais dans d'autres villes, les sorties se font en fonction du dernier numéro de la carte d'identité.



TourMaG.com - Quel type de touristes attire la Colombie ?



Julien Rouyrre : Je dirais qu'il y a un peu de tous les profils maintenant, nous n'attirons plus seulement les aventuriers.



Depuis deux ou trois ans, il y a une ouverture du monde et des Français à la Colombie.



Le pays est très diversifié que ce soit au niveau de la faune, de la flore, culturellement aussi, donc le tourisme peut être à la fois nature et culture, mais aussi exigeant physiquement.



C'est une destination très complète avec énormément de nouveautés et de terrains à défricher.



TourMaG.com - D'ailleurs si vous aviez un coup de cœur à partager à nos lecteurs ?



Julien Rouyrre : Ma dernière région coup de cœur est celle du Guaviare, c'est absolument fabuleux, avec très très peu de touristes.



C'est une région qui regorge de merveilles à tous les niveaux.



Le site de Cerro Azul (la montagne bleue, ndlr) offre une forêt luxuriante, peuplée de plusieurs espèces de singes, puis une falaise totalement couverte de peintures rupestres qui ont entre 1 000 et 12 000 ans, le tout dans un état de conservation incroyable.



Quand vous tombez devant, cela vous donne directement la chair de poule, c'est touchant et sublime.



Après avoir visité ce lieu, vous allez chez un ancien producteur de coca, qui vous explique tout le processus et vous raconte son ancienne vie avec les narcotrafiquants.



Toute la région vivait du trafic de drogue et se tourne progressivement vers le tourisme. Puis il y a un autre site pour nager avec des dauphins d'eau douce, etc.



Et à proximité, il existe le parc national du Chiribiquete, où vivent encore des tribus non contactées, qui inscrivent encore des peintures rupestres à l'heure où nous nous parlons.



Il y a énormément d'activité autour de la faune et la flore.



Il y a une petite réplique du fleuve "cano cristales" où se trouvent des plantes préhistoriques, de toutes les couleurs, c'est magnifique.