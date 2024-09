Tourism’Development : réceptifs et OGD, "il est indispensable de travailler ensemble" 🔑

Quand les acteurs institutionnels ont lancé des services réceptifs, ils n'ont pas été bien vus par ces derniers.



Aujourd'hui, il est indispensable de travailler ensemble. Dans la mise en place d’une stratégie commerciale, chaque métier du territoire doit être écouté, entendu, compris. Dans chaque accompagnement de territoire, nous organisons des réunions avec des prestataires touristiques, des hébergeurs, des guides, des prestataires de loisirs, des petits trains touristiques, des restaurants, des traiteurs... Il y a un gros travail d'enquête, et de réunions en visio à faire. Nous écoutons tous les acteurs économiques d'un territoire, avant de construire quelque chose avec tout l’écosystème.



Aujourd'hui, nous arrivons à mettre en place des partenariats entre des réceptifs d'un territoire et des Organismes de Gestion de Destinations (OGD). Enfin, dans nos accompagnements, le partenariat privé-public fonctionne.



Les stratégies que l'on met en place préservent tout l'écosystème. Je considère qu'il y a du boulot pour tout le monde. De nombreux marchés ne sont pas exploités, comme les nouveaux seniors, mais aussi le tourisme expérimental, le tourisme affinitaire…



Autre constat : Quels que soient les acteurs, privés, publics, associatifs, nous avons besoin de commercialiser. Nous avons besoin de commercialiser parce que les acteurs publics ont de moins en moins de subventions. De plus, ils doivent répondre à l'évolution du consommateur, qui veut tout, tout de suite.



Aujourd'hui, nous parlons des OGD, mais les structures, quelles qu'elles soient, peu importe leur taille, ont la nécessité d'avoir une stratégie commerciale et un plan d'action. Sans ça, ils arriveront peut-être à terme, mais ils ne prendront pas les bonnes routes, les bonnes orientations, ils vont tâtonner.



Bien souvent, sur le marketing mix, ils ont des offres et des prix, qu’ils ne savent pas comment ils ont construit. Ils ont de la com, quand ils n’ont pas de distribution, ni de réseau de partenaires.