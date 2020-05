Tourism Manifesto appelle "d'urgence" les gouvernements européens à lever les restrictions de voyage

Il y existe plusieurs façon d'avancer lors d'une tempête, l'une efficace en groupe, l'autre nettement moins efficace étant d'avancer de front et en ordre dispercé face aux vents.



Malheureusement, l'Europe a choisi cette dernière solution.



Dans la cacophonie continentale, la Commission européenne a décidé de sonner la fin de la récré.



La semaine dernière, l'instance a demandé une approche coordonnée pour la levée des restreindre les déplacements et rétablir en toute sécurité.



Alors que les ministres européens du Tourisme doivent se réunir dans la journée, pour faire un point, Tourism Manifesto met la pression quelques heures avant cette rencontre.



L'association, regroupant plus de 60 organisations européennes publiques et privées, exhorte les ministres à lever "d'urgence" les restrictions de voyage de manière coordonnée et à mettre en œuvre des protocoles de santé et de sécurité harmonisés.



Dans le cas contraire, le World Travel and Tourism Council a estimé qu'au moins 6,4 millions d'emplois en Europe seront touchés si aucune coordination n'est faite.