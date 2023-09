Tourisme : Lyon résiste cet été et s'attend à une belle arrière-saison

Comme de nombreuses villes en France, Lyon a connu des fluctuations de fréquentation ce printemps et cet été en raison du contexte social mouvementé et des épisodes de fortes chaleurs.Cependant, la destination a su résister grâce à un phénomène de dernière minute des réservations et annulations, avec une hausse du taux d'occupation hôtelier de plus de 10 points d'une semaine sur l'autre.Selon le baromètre MKG , le taux d'occupation en juillet s’élève à 70,2% dans la Métropole de Lyon, en retrait seulement de 2,2% versus 2022 et de 6,1% par rapport à une année exceptionnelle 2019 qui accueillait la Coupe du Monde de foot féminin.Le RevPar (Revenue per Available Room) évolue lui positivement, de +2,2% par rapport à 2022.En août, le taux d'occupation moyen (MKG Daily, chiffres arrêtés au 29 août) est quant à lui supérieur à celui d’août 2019, de +3,4 points, s’élevant à 60,1%. Il reste en léger retrait de 3,8 points par rapport à août 2022 avec un REVPAR qui recule de 2,4%.Autre phénomène de l’été 2023, l'activité touristique àPlusieurs congrès d'envergure, notamment scientifique ont eu lieu cet été. Le mois d’août s’est ainsi terminé par 3 rencontres de plus de 1000 congressistes internationaux. Cette activité a permis à l'hôtellerie lyonnaise de bien résister en semaine, avec un mix de clientèle affaires et loisirs remplissant les hôtels. Ainsi en juillet, l’activité hôtelière a observé un TO de 76,6% du lundi au jeudi, soit +5,8% versus 2022.