Tourisme Spatial : ce qu'il faut retenir de 2023 !

que Branson ne disposait que de 7,7% de Virgin Galactic et que le Groupe disposait de suffisamment de fonds pour tenir jusqu'en 2026, date à laquelle le véhicule Delta devrait entrer en service

La Nasa a désespérément besoin d’un deuxième prestataire pour le transport d’équipage. Notre but ultime est d’avoir un vol de SpaceX et un de Boeing par an pour faire tourner nos équipages dans la station

Virgin Galactic ayant repris ses vols avec succès, il y a donc raison d’espérer dans l’avenir. Bien que dans un interview au Financial Times, son fondateur, Richard Branson a exclu d'injecter davantage d'argent dans cette société, le Groupe a rappelé : «». Rappelons que le véhicule Delta, c’est une perspective de 400 vols annuels.Concernant Boeing, toujours en lice pour la Lune, encore une fois, le vol programmé en février 2023, puis en avril, puis en juillet a dû être reporté en mars 2024 en raison de problèmes techniques.La Nasa a réaffirmé sa confiance à Boeing, par l’intermédiaire de Steve Stich, en charge du programme commercial de la Nasa, déclarant : «».Rappelons que si Boeing est au rendez-vous en mars 2024, il lui aura donc fallu dix ans pour remplir le contrat passé avec la Nasa et que les pertes totales de Boeing s’élèvent désormais à 1,14 milliard de dollars, rien que pour le programme Starliner ! Si je devais résumer l’année 2023 en matière de Tourisme Spatial, je dirais que les valeurs sures types Space X confortent leurs positions, que la Chine et l’Inde progressent a pas de géant, que le marché s’internationalise de plus en plus et que l’Europe est toujours fidèle à ses contradictions et son administration enlisée qu’elle est dans ses certitudes.Si je devais retenir la très bonne nouvelle de 2023, bien qu’elle vienne très tard, le 11 décembre,à l’arrêt depuis plus d'un an après un accident survenu en septembre 2022. En effet, Blue Origin vient de recevoir le quitus d’accord de la FAA pour la reprise de ses vols et donc la compétition entre Branson et Bezos peut donc reprendre de plus belle au bénéfice du Tourisme Spatial.Enfin, s’il fallait retenir quelques chiffres pour 2023, rappelons que l’agence indienne l’ISRO dispose d’un budget annuel d'environ 1,4 milliard d’euros (y compris la mission sur la Lune dont le coût a été d’environ 70 millions d’euros), alors que l’agence européenne l’ ESA dispose d’un budget de 7,08 milliards d'euros. CQFD !