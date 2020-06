Tourisme : pour Misterfly la Corse serait la grande gagnante de la reprise, mais...

Depuis le 11 mai 2020, le tourisme en a arrêté avec la sinistrose et se projette avec un appétit mesuré sur l'été à venir.



Comme chaque semaine, depuis la reprise, Frédéric Pillou, le responsable digital de Misterfly publie ses chiffres hebdomadaires avec une analyse.



Du 1er au 7 juin 2020, la "remontada" des ventes se poursuit, avec un bond de 84% des réservations par rapport à la même période de l'année dernière.



Une embellie qui se conjugue par la même occasion avec une " forte baisse des prix moyens aller / retour pour cet été, quelle que soit la destination ".



La chute des prix s'explique non seulement par une baisse du prix du baril de pétrole, mais aussi par la réouverture récente des lignes. Un constat qui ne devrait pas durer, une fois que les avions feront à nouveau le plein.



" Les compagnies n'ont pas encore réadapté leur yield management, " analyse le responsable digital.



Cette dégringolade profite inévitablement aux consommateurs, avec une baisse entre -2,5% sur les lignes espagnoles et -31,7% vers les USA, seule l'Italie connait une hausse (+3,5%).