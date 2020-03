Tourisme : quelles sont les nouvelles start-up incubées par l'Open Tourisme Lab ?

" Notre parrainage est pour nous l’occasion d’apporter notre soutien à de jeunes start-up à fort potentiel, de les assister dans le lancement de projets d’avenir pour le tourisme et de partager nos retours d’expériences sur nos phases de lancement, développement ou levées de fonds.



Il est aussi pour MyTripTailor une belle opportunité de nous ouvrir à des projets innovants, de continuer à explorer le potentiel touristique du digital " a déclaré Pascal Cotte, le directeur de l'exploitation MyTripTailor.



Les nouvelles start-up incubées sont : AJI Digital Digital (une solution complète d’affichage digital interactive à destination des prestataires touristiques), AquaTech Innovation (constructeur d’établissements flottants et concepteur, réalisateur, installateur de solutions d’assainissement), Eazylang (marketplace digitale de mise en relation avec des prestataires multilingues), Eliro (un comparateur et évaluateur de solutions MICE et tourisme d’affaires), Exomo (produit des paramoteurs à propulsion électrique sur batteries pour les parapentes à moteur), Explor Games (des jeux d’aventure scénarisés guidés par des applications mobiles), Extra ART (l’application de réalité virtuelle qui permet d’accéder à davantage d’oeuvres), HelloMyBot (une plateforme SaaS permettant de créer et gérer des conversations automatiques par téléphone), Happy House ( la première chaîne responsable d’hébergements touristiques), Impakt 360 (créateur de contenus immersifs en réalités virtuelle et augmentée), Murmuration (agence environnementale et digitale dédiée au tourisme durable), TouristicMAPS (une carte interactive avec des contenus 100% dédiés au tourisme), Vino Ways (le créateur de ballades oenotouristiques amplifiées au sein de vignobles), Wag Travel (la solution d’intelligence artificielle au service de la performance de la vente en ligne), Wild Immersion (la première réserve virtuelle du monde).



" Une vraie réussite ne se juge que dans la durée et non dans la flamboyance d’un instant.



Par ce passage de témoin entre la deuxième et la troisième promotion de start-up, notre Open Tourisme Lab serait-il en train de réussir ? Restons lucides mais les indices sont là, " a partagé Alain Penchinat, le président du directoire d’Open Tourisme Lab.



Bonne chance à eux.