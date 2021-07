TousAntiCovid-Verif : comment les pros du tourisme vont-ils vérifier le pass sanitaire ?

Toute preuve sanitaire doit être vérifiée avec une justificatif d’identité afin de s’assurer de la concordance entre la preuve sanitaire présentée et l’identité du participant. Il ne s’agit pas d’un contrôle de relevé ou de vérification d’identité au sens du code pénal.



La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle que la personne doit pouvoir justifier son identité par tout moyen et invite le Gouvernement à rappeler aux exploitants de service de transports et aux responsables d’établissement et de lieux concernés, sous réserve des réglementations sectorielles, la nécessité de proportionner le contrôle à la réalité des risques.



Elle souligne notamment, que, lorsque l’accès à un lieu est conditionné à la présentation d’un billet nominatif, et qu’un contrôle d’identité n’est en principe pas pratiqué habituellement lorsqu’il n’y a pas de pass sanitaire, la présentation du pass devrait pouvoir se faire par la seule comparaison du billet et du pass. Les personnes concernées devraient être clairement informées de ces éléments et ce, le plus en amont possible