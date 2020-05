Transavia France annonce la reprise de ses vols à partir du 15 juin

Transavia France propose un programme de vols restreint, adapté aux conditions sanitaires.



Les vols reprendront progressivement en fonction de la levée des restrictions aux frontières, indique la compagnie :



- Au départ de Lyon-Saint Exupéry et Nantes Atlantique à partir du 15 juin



- Au départ de Paris - Orly à partir du 26 juin



- Le premier vol au départ de Montpellier aura lieu le 26 juin



Dès le 15 Juin, la compagnie ouvrira ses premières liaisons vers le Portugal depuis Lyon et Nantes avec des vols vers Faro, Lisbonne et Porto.