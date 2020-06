Transavia : pas de remise en cause de sa base montpelliéraine

L’ouverture de cette base sera ainsi effective dès le 26 juin, avec le lancement de la ligne vers Palerme et de celle vers Faro (région de l’Algarve, au sud du Portugal).Dès le lendemain, soit le 27 juin, Transavia inaugurera sa reprise des vols s’intensifie avec une sécurité sanitaire optimale ligne de et vers Athènes.Enfin, toujours pour ce même mois, lancement le 28 du Montpellier/Séville et du Montpellier/Lisbonne.Pour Transavia comme pour toutes les compagnies, d’autres ouvertures s’échelonneront dès le début du mois de juillet et tout au long de l’été.Les informations relatives au programme des vols sont sans cesse réactualisées en temps réel sur le site web de l’aéroport ( www.montpellier.aeroport.fr) et ses réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram), ainsi que sur les sites des compagnies.