Transition : éradiquons les brochures papier une fois pour toutes ! 🔑

Exotismes a eu un geste fort pendant la crise sanitaire : il a supprimĂ© de façon radicale toutes ses brochures papier, fort dispendieuses et impactantes pour l’environnement.



Il a, par la mĂȘme occasion, coupĂ© court Ă la crainte des producteurs qui redoutent des retours de flamme des agences du style : “Nos clients veulent toujours des brochures papier
”



DĂ©sormais, le voyagiste marseillais ne propose qu’une brochure unique : un manuel de vente d’environ 300 pages, trĂšs classieux et exhaustif que le conseiller peut compulser avec son client.



Au moins on est sĂ»r que ce dernier ne partira pas avec 5 brochures qu’il jettera ensuite
 avant d’aller rĂ©server ailleurs !



Bien entendu, la totalitĂ© de sa production a basculĂ© sur des brochures digitales, actualisĂ©es en temps rĂ©el, consultables de n’importe oĂč et personnalisables aux couleurs de l’agence.



Bilan : une Ă©conomie substantielle, un service personnalisĂ© et un bilan carbone nettement amĂ©liorĂ©. Malheureusement, cette initiative reste trop rare et peu suivie, y compris par des voyagistes emblĂ©matiques qui se piquent d’environnement et d'attitudes durables et responsables
 suivez mon regard !