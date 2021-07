Tunisie : un couvre-feu a été décrété sur tout le territoire

En Tunisie le couvre-feu a été fixé de 19h à 6h

Les tensions montent actuellement en Tunisie, où le président de la République vient d'opérer un coup de force. Kaïs Saïed a décidé de geler les activités du Parlement et de démettre de ses fonctions le Premier ministre et le ministre de la Défense. Des affrontements ont eu lieu devant le parlement, lundi 26 juillet 2021 et des manifestations pourraient se produire dans les jours à venir. De plus, un couvre-feu national a été décrété jusqu'au 27 août 2021.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 27 Juillet 2021

