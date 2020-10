Turquie : "Il n'y a pas de tourisme là où il n'y a pas d'agences de voyages" selon le président de TURSAB

A l'orée d'un automne qui s'annonce comme meurtrier en France, dans le secteur du tourisme, à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous, la situation n'est pas plus reluisante.



" Il n'y a pas de tourisme là où il n'y a pas d'agences de voyages.



Nous sommes confrontés à des pertes d'emplois importantes. Notre puissance humaine est la plus grande arme de notre industrie, nous ne devons pas la perdre, " souhaite Firuz Bağlıkaya, le président de TURSAB.



Et pour sauver les fondations du tourisme, les aides pondues au début de la crise sanitaire devront très rapidement être réajustées et customisées, pour faire face à l'étendue des dégâts.



Ainsi, une allocation pour les emplois de courte durée, sorte de chômage partiel local, a été mise en place et prolongée jusqu'à la fin du mois d'octobre. De plus, les frais annuels d'adhésion 2020, qui sont tenus par la loi, ont été annulés à l'ensemble des agences de voyages.



Cela ne suffit plus, le responsable du syndicat invite le gouvernement à aller plus.



" Il est essentiel que des possibilités de prêt à long terme et facilement accessibles, des programmes d'aide à l'emploi et des subventions soient fournis, comme le montrent les exemples disponibles dans le monde entier.



En outre, la mise en place de bons de voyage pour nos citoyens soutiendrait le tourisme intérieur. "



La crainte est non seulement de voir l'industrie connaître une hécatombe historique, mais aussi que les talents se détournent durablement d'un secteur sans avenir.



" Une baisse du personnel qualifié constitue l'un des plus grands risques pour l'avenir du secteur du tourisme.



Par conséquent, les programmes d'aide à l'emploi qui seront fournis par le gouvernement revêtent une grande importance, " implorait presque le patron des professionnels du tourisme.



Alors qu'il y a un an TURSAB a su faire plier Booking, le syndicat fait face cette fois-ci à un autre gros morceau pour sauver ses adhérents... l'Etat turc. Et ce n'est malheureusement pas le plus tendre.